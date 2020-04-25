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Destek ödemelerine başlandı

Çekerek ilçesinde 2019 yılı sürü büyütme ve yenileme desteği ödemelerine dün itibariyle başlandı. Primler banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:23
Destek ödemelerine başlandı

ÇEKEREK ilçesinde kaymakamlık, 2019 yılı sürü büyütme ve yenileme desteğinin dün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu. Hayvan başına 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapıldığı bildirildi. Sürü büyütme ve yenileme Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun keçi desteğini alan, destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlara, artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla ödeme yapıldığı bildirildi. Çekerek ilçesinde, 39 küçükbaş işletme sahiplerinin sürüsüne kattıkları 761 kuzu ve oğlak için 76 bin 100 lira kimlik numaralarının son rakamına göre dün itibariyle ödenmeye başladığı, ödemeleri çiftçilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi. 

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Destek ödemelerine Başlandı
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