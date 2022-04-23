Destek ödemeleri başlıyor

Canbolat, 1 Ocak - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında doğan buzağı sahiplerine destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. Ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamlarına göre yapılacağını ifade eden Canbolat, "TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlara bugün, son haneleri 6 ve 8 olanlar ise 29 Nisan Cuma günü yatırılacak. Belirtilen tarihler arasında doğan buzağıların, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması, doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek’’ dedi.