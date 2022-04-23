Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Destek ödemeleri başlıyor

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, buzağı ve süt desteği ödemelerinin başladığını söyledi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 00:07
Destek ödemeleri başlıyor

Canbolat, 1 Ocak - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında doğan buzağı sahiplerine destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. Ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamlarına göre yapılacağını ifade eden Canbolat, "TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlara bugün, son haneleri 6 ve 8 olanlar ise 29 Nisan Cuma günü yatırılacak. Belirtilen tarihler arasında doğan buzağıların, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması, doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Destek ödemeleri BaşlıyorSorgunTarım Ve Orman MüdürlüğüYusuf CanbolatTÜRKVETYozgatIlerigazetesiHaber23NişanCumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik buluşması
Gençlik buluşması
Öğrencilerle iftar
Öğrencilerle iftar
Çandır’da iftar
Çandır’da iftar
Çocuklarla mutlu dünya
Çocuklarla mutlu dünya
Maketli tanıtım
Maketli tanıtım
Miniklerden yardım
Miniklerden yardım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim