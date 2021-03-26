Destek ödemeleri başlıyor

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, mazot ve gübre desteği ödemelerinin kimlik numarasına göre yapılacağı kaydedildi. Buna göre, 2020 yılı Mazot Gübre Desteği kapsamında ödemelerin üreticilerin T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre, 6 ve 8 olanlar bugün saat 18.00'den itibaren ödenmeye başlanacağı kaydedildi. 4 olanlar 2 Nisan 2021 saat 18.00'den itibaren, 0 ve 2 olanlar 9 Nisan 2021 tarihlerinde saat 18.00'den itibaren ödemelerinin çiftçi hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.