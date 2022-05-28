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Destek ödemeleri başladı

Tarımsal destekleme ödemeleri dün itibariyle başladı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:57
Destek ödemeleri başladı

1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine başlanırken, Islah amaçlı küçük baş hayvan yetiştiriciliği desteği için ülke genelinde 830 milyon 867 bin 440 lira, besilik erkek sığır desteği için 111 milyon 516 bin 250 lira, sürü yöneticisi desteği için 63 milyon 90 bin, hayvan hastalıkları tazminatı için 30 milyon 403 bin 556 lira, Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 5 milyon 173 bin 26 lira, tiftik keçisi ilave desteği için 1 milyon 840 bin 720 lira, et piyasası düzenlenmesi için ise 1 milyon 602 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve erkek sığır destek ödemelerinin 2 dilim halinde yapılacağı bildirildi. TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemelerin gerçekleştirileceği öğrenildi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Destek ödemeleri Başladı
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