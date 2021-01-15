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DESTEK MiKTARI ARTIRILDI

Yozgat Valiliği, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden, engeli evde bakım hizmeti ödemeleri için yapılan destek miktarlarının artırıldığını açıkladı.

15 Ocak 2021 Cuma 00:57
DESTEK MiKTARI ARTIRILDI

YOZGAT Valiliği, ihtiyaç sahibi vatandaşların diğer bireylerle aynı düzeyde yaşamlarını sürdürmeleri için yapılan destek ödeme tutarlarının 2021 yılı itibariyle artırıldığını açıkladı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde, aile bütünlüğü kalmamış ailelerin, engelli bireylerin hak temelli hizmet anlayışı ile sosyal yardımlardan faydalanabilmeleri için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Neşeli, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde her bir çocuk için bin 161 liraya yükseltildiğini bildirdi. Neşeli, ‘’2020 yılında aile bütünlüğü kalmayan bin 35 çocuğun kişisel, ruhsal gelişimleri ile akademik başarılarını takip ettik. Bu ailelerin diğer ailelerle aynı düzeyde yaşam sürdürmeleri için aylık yapmış olduğumuz bin 40 lira ücret bin 161 liraya çıkartıldı. Destekleme kapsamında 2020 yılı sonu itibari ile 12.3 milyon lira ödeme yaparak çocukların yaşam düzeylerini yükseltmeye çalıştık’’ dedi. Neşeli, Evde Bakım Aylıklarının da bin 657 liraya çıkartıldığını anlattı. Neşeli, ‘’Kurum bakımını kabul etmeyen aile yanında evde bakımları sağlanan 3 bin 847 vatandaşımıza 2020 yılı içerisinde Evde Bakım Yardımı hizmeti olarak 70 milyon lira ödeme yaparak, engellinin bakım kalitesinin yükseltilmesini sağladık. 2020 yılında aylık bin 544 lira ödenen evde bakım yardımı 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için bin 657 liraya yükseltildi. Sosyal yardımlarla aileleri desteklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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DESTEK MiKTARI ARTIRILDI
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