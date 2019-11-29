Destek kampanyası

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Esnafspor’un bu sezonki hedefinin Bölgesel Amatör Ligi olduğunu, bunun içinde destek gerektiğini söyledi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Çayıralan Esnafspor grubunda namağlup olarak devam etmektedir. Esnafspor‘un tek gelir kaynağı Belediyemizden yapılan sınırlı nakdi yardımdır. Başarıdan başarıya koşan en yakın takipçisi takım ile arasında dahi mesafe bulunan takımıza hep birlikte sahip çıkalım. Hedef Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek. Bu lige çıktığımızda kazanan ilçemiz olacak. Esnafspor’un Ziraat Bankası Çayıralan Şubesi:TR 6900 0100 0419 3956 0970 5001 hesap numarasına karınca kararınca az-çok demeyelim, gönlümüzden kopan yardımı yapabilirsiniz. Tüm halkımızın ve duyarlı dostlarımızdan destek bekliyoruz’’ dedi.