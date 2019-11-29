Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107126
ALTIN
269.921
DOLAR
5.7645
STERLİN
7.4363
EURO
6.3435
Flaş Haber
Yozgatlı asker şehit oldu
Kapat

Destek kampanyası

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kanan Yılmaz sezonu A Grubu’nda namağlup liderliğini sürdüren Çayıralan Esnafspor için destek kampanyası başlatıldı.

Destek kampanyası

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kanan Yılmaz sezonu A Grubu’nda namağlup liderliğini sürdüren Çayıralan Esnafspor için destek kampanyası başlatıldı.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Destek kampanyası

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Esnafspor’un bu sezonki hedefinin Bölgesel Amatör Ligi olduğunu, bunun içinde destek gerektiğini söyledi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Çayıralan Esnafspor grubunda namağlup olarak devam etmektedir. Esnafspor‘un tek gelir kaynağı Belediyemizden yapılan sınırlı nakdi yardımdır. Başarıdan başarıya koşan en yakın takipçisi takım ile arasında dahi mesafe bulunan takımıza hep birlikte sahip çıkalım. Hedef Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek. Bu lige çıktığımızda kazanan ilçemiz olacak. Esnafspor’un Ziraat Bankası Çayıralan Şubesi:TR 6900 0100 0419 3956 0970 5001 hesap numarasına karınca kararınca az-çok demeyelim, gönlümüzden kopan yardımı yapabilirsiniz. Tüm halkımızın ve duyarlı dostlarımızdan destek bekliyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Destek Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda denetimleri sürüyor
Gıda denetimleri sürüyor
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
HAZIRLA PROJEYi AL HiBEYi
HAZIRLA PROJEYi AL HiBEYi
Gazilere Beratları Verildi
Gazilere Beratları Verildi
Yozgatlı astsubay şehit düştü
Yozgatlı astsubay şehit düştü
Araçta yakalandı
Araçta yakalandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim