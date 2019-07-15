Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
0
ALTIN
260.968
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.2028
EURO
0.0000

Destek kampanyası

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’da yönetim destek kampanyası başlattı.

Destek kampanyası

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’da yönetim destek kampanyası başlattı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
98 Okunma
Destek kampanyası

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Yozgatspor 3. Lige hazırlanıyor. Bu hazırlığa elimizden geldiğince bizler de katılalım ve inşallah daha büyük başarıları hep birlikte yaşayalım. Yozgatsporluyuz diyen herkesten 100 TL ile bu hazırlığa katkı vermelerini bekliyoruz. Haydi Yozgat şimdi destek zamanı’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
UNUTMADIK!
UNUTMADIK!
Kayalar hasret giderdi
Kayalar hasret giderdi
Kutsal Topraklara yolculuk
Kutsal Topraklara yolculuk
Hayatlar değişiyor
Hayatlar değişiyor
Şeyhzade Dualarla Anıldı
Şeyhzade Dualarla Anıldı
Polis Adayları Moral buldu
Polis Adayları Moral buldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim