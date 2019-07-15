Destek kampanyası

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Yozgatspor 3. Lige hazırlanıyor. Bu hazırlığa elimizden geldiğince bizler de katılalım ve inşallah daha büyük başarıları hep birlikte yaşayalım. Yozgatsporluyuz diyen herkesten 100 TL ile bu hazırlığa katkı vermelerini bekliyoruz. Haydi Yozgat şimdi destek zamanı’’ dedi.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Yozgatspor 3. Lige hazırlanıyor. Bu hazırlığa elimizden geldiğince bizler de katılalım ve inşallah daha büyük başarıları hep birlikte yaşayalım. Yozgatsporluyuz diyen herkesten 100 TL ile bu hazırlığa katkı vermelerini bekliyoruz. Haydi Yozgat şimdi destek zamanı’’ dedi.
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