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Yozgat
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Destek kampanyası

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinden Emre Avşar ve Şeyma Avşar’ın 20 aylık çocukları Yiğit Alp’in tedavisi için başlatılan kampanyada son iki güne girildi, gereken paranın çok büyük bir bölümünün toplandığı açıklandı.

10 Ağustos 2021 Salı 00:15
Destek kampanyası

Yiğit Alp için İzmir Valiliği’nden izin alınarak yardım kampanyası başlatılmıştı. ‘Yiğit Alp’e Can Ol!’ yardım kampanyasında sok iki güne girilirken,  gerekli olan 2 bin 50 dolar paranın bin 968 dolarının toplandığı açıklandı. Hasta yakınlarından Hakan Özbay, süre bitmeden bu parayı toplayacaklarına inandıklarını belirterek yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade etti. Yardımların Şeyma Avşar, Ziraat Bankası – TR69 0001 0001 4650 8443 3050 04 iban numarasına yatırabileceği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Destek Kampanyası
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