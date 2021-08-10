Destek kampanyası

Yiğit Alp için İzmir Valiliği’nden izin alınarak yardım kampanyası başlatılmıştı. ‘Yiğit Alp’e Can Ol!’ yardım kampanyasında sok iki güne girilirken, gerekli olan 2 bin 50 dolar paranın bin 968 dolarının toplandığı açıklandı. Hasta yakınlarından Hakan Özbay, süre bitmeden bu parayı toplayacaklarına inandıklarını belirterek yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade etti. Yardımların Şeyma Avşar, Ziraat Bankası – TR69 0001 0001 4650 8443 3050 04 iban numarasına yatırabileceği kaydedildi.