Vatandaşlardan gelen talep üzerine ilçenin farklı noktalarında cami, mescit ve sosyal alan inşaatına başlanacağını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yapılacak camiler ve diğer hayır hizmetlerinin koordinasyonu için ‘Boğazlıyan Sahib-i Hayrat Derneği’nin kurulduğunu söyledi. İlçe mezarlığı ve ilçe stadyum yanına cami, Ceza İnfaz Kurumu’na mescit ile sosyal alan yapılacağını dile getiren Coşar, yapılacak cami, mescit ve sosyal alan için vatandaşlardan destek istedi. Destek olmak isteyen vatandaşların Türkiye Vakıflar Bankası Boğazlıyan Şubesi Boğazlıyan Sahib-i Hayrat Derneği adına TR 34 0001 5001 5800 7316 0812 55 (TL HESABI) - TR 13 0001 5001 5804 8021 1060 52 (EURO HESABI SWIFT: TVBATR2A) bağış yapabilecekleri bildirildi.