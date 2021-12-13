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Yozgat
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Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, akaryakıt fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, ekmeğini direksiyon başında kazanan esnafa gerekli desteğin verilip, fiyatların güncellenmesi gerektiğini söyledi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:12
Destek istedi

Bakıcı, servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında çok zor durumda kaldığını kaydetti, taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafının sözleşmelerinin her yıl Haziran’da yapıldığını hatırlattı. Bakıcı, ‘’Dolayısıyla maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin Haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 lira iken 9 Aralık itibariyle 10,41 liraya çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalıdır’’ diye konuştu.

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