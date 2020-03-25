DESTEK GRUBUNDAN VEFA

Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ‘Vefa Destek Grubu’ oluşumu kararlaştırıldı. Toplantıya, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belde Belediye Başkanları, ilgili kurum amirleri katıldı. Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Akdağmadeni İlçesinde Vefa Destek Grubu oluşturularak, çalışmalara başlanıldı. Vatandaşların ihtiyaçları halinde ‘112-155-156- 0 (354) 31415 85- 0 (354) 314 36 00-0 (354) 314 25 07’ iletişim numaralarını, Belediye Başkanlıkları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezine talep ve isteklerini iletebilecekleri kaydedildi.

ÇAYIRALAN ilçesinde de Kaymakam Bekir Özen başkanlığında yapılan toplantıda ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu. Toplantıya Belediye Başkanı Ömer Codar, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan, İlçe Emniyet Amir vekili Süleyman Çetin, Konuklar Belediye Başkanı Muammmer Çetin, Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Gürkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zeynep İnan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Esra Dilara Cankuş, Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Coşkun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Can İpek katıldı. Toplantıda, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama /yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınacak tedbirler görüşüldü.

SARAYKENT Belediyesi, ilçe merkezinde ikamet eden yaşlı bir kadının ilaç talebini karşıladı. Görevliler, hastanın ilaçlarını eczaneden alarak kendisine teslim etti. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ‘’Küresel salgın haline gelmiş olan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsü tehlikesi nedeni ile ilçemiz genelinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağından dolayı mağduriyetleri giderilerek, tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır’’ dedi.

ÇEKEREK Kaymakamlığı da Vefa Destek Grubu oluşturarak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, taleplerini gidermeye başladı. Çekerek Kaymakamlığı, ‘65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz’ açıklamasında bulundu.

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’İlçemizde 65yaş ve üstü ile Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ekiplerimi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini telefonla bildirmeleri halinde gereken anında yapılmaktadır’’ diye konuştu.