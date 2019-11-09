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DESTEK BEKLiYORUZ!

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanıp, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da onaylanan ‘Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi’ projenin hayata geçirilebilmesi amacıyla 2017 yılında cami çevresindeki binaların yıkımının ardından bir türlü atılamayan adımların, bugün itibariyle atılmaya başlanması bekleniyor.

DESTEK BEKLiYORUZ!

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanıp, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da onaylanan ‘Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi’ projenin hayata geçirilebilmesi amacıyla 2017 yılında cami çevresindeki binaların yıkımının ardından bir türlü atılamayan adımların, bugün itibariyle atılmaya başlanması bekleniyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
DESTEK BEKLiYORUZ!

Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami etrafını Ankara Caddesi'ne kadar yıkıp, yer altında 250 araçlık bir otopark, üzerinde yaklaşık 30 dükkânlı küçük bir çarşı, geri kalan kısmı da tamamen yeşil alan yapılmasına öngören proje bugün masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte önce projeyi değerlendirecek, daha sonra da bölgede incelemelerde bulunacak. Yozgatlılar, projenin biran önce başlatılarak, tarihi Cami çevresindeki çirkin görüntülerin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bir süre önce Ankara’da ziyaret ettikleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Yozgat’ın başlıca sorunlarından olan altyapı eksikliği ile birlikte tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi konusunda bilgi verip, destek talebinde bulunduğunu hatırlattı. Başkan Köse, Yozgat’ın en önemli problemlerinin başında gelen altyapı sorununun çözümlenmesi, yenileme çalışmaları, konusunda bugün bilgilendirmelerde bulunacaklarını kaydetti. Köse, ‘’Etrafı harabe vaziyette bulunan tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenleme projemizde de Sayın Bakanımız gereken yatırım desteğini sağlayacağını ifade etmişti. İlimizin gözbebeği tarihi camimizin etrafında da çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak’’ dedi. 

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KyS 2019-11-09 10:49:30

bu görüntü yozgat'ın özeti olarak daha uzunca bir süre böylece duracaktır. yerel seçim öncesi aqua park bölgesine sosyal tesisler yapacağını duyuran belediye başkanı, bugün aynı bölgeye binlerce fidan dikeceğini duyuruyor. yani vaatler çöp oluyor. insanlar da bunu alkışlıyor, hani oraya proje yapacaktın diyen olmuyor! yazık.. https://www.facebook.com/celalkose66/videos/627589731016801

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