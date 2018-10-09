DESTEK BEKLiYOR

İlçeye bağlı Gökdere köyünde hayvan otlatırken tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan Adem Aslan (19) iki kolunu da kaybetti. Günlük yaşantısını annesinin yardımıyla sürdüren Aslan, yanında bir yakını olmadan evden dışarı da çıkamıyor. Aslan, eski hayatına dönebilmek, yardımsız yaşayabilmek için elektronik kol protezine ihtiyaç duyuyor ve hayırseverlerden, yetkililerden yardım bekliyor. Adem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmandığı elektrik direğindeki kaçak sonucu akıma kapıldığını ve iki kolunu da omuzdan itibaren kaybettiğini anlattı. Aslan, "Hiçbir şey yapamıyorum, annem, babam yapıyor. Annem olmasa elbisemi giyemiyorum, yemeğimi yiyemiyorum, normal ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Annem hayatını bana adadı. Kollarım olsaydı, kendi elbisemi giyerdim, yüzümü yıkardım. Kolum olsaydı da hiçbir şeyim olmasaydı. Allah kimseyi kolsuz etmesin, çok kötü bir şey" diye konuştu.

Baba Nedim Aslan da oğlunu, akıma kapılmasının ardından önce Sorgun Devlet Hastanesine daha sonra da Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüklerini anlatarak, elektrik çarpmasından dolayı damarları yanan iki kolun da kesildiğini söyledi. Oğlunun 10 yıldır kolsuz yaşadığını belirten baba Aslan, "Elektronik kol takılabiliyormuş, bizim de maddi gücümüz yok. Oğlumun kendi kendini idare etmesi için elektronik kol takılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Anne Elif Aslan ise oğlunu bırakıp hiçbir yere gidemediğini dile getirerek, elektronik kol protezi takılabilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti.