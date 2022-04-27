Destek bekliyor

Bir dönem gazetemizde de yazarlık yapan araştırmacı yazar Osman Karaca tarafından daha önce gündeme getirilen Top Mezarlığı içerisindeki 121 ay yıldızlı mezarın sırrı çözüldükten sonra sadece üçünün bilindiği asker mezarlığında Karaca tarafından temizlik ve bakım çalışması yapılmaya başlandı. Bakımsız olan asker mezarlarını arkadaşları ile birlikte temizlemeye çalışan Karaca, mezar taşlarının da bakımını yapıp, boyayarak daha güzel bir hale gelmesini sağlıyor. Yaklaşık 5 aydır fırsat buldukça mezarlıkta çalışma yapan Karaca, Top Mezarlığı içerisinde bulunan 121 isimsiz ay-yıldızlı mezarların sahiplerine yönelik 2020 yılında başlattığı araştırmalarını halen devam ettirirken, bazen tek başına, bazen de arkadaşları ile mezarlıkta temizleme ve bakım çalışması yapıyor. Yozgat’ın Taşköprü Mahallesi’nde daha önce Askeri Birliğin hudutları içerisinde yer alan mezarlıkta bulunan 121 ay-yıldızlı mezarlarda aralık ayı içerisinde başlattığı çalışmalarını hava muhalefeti nedeniyle erteleyen Karaca, havaların ısınması ile birlikte yeniden çalışmalarına başladı. Çoğu zaman tek başına temizlik çalışması yapan Karaca’ya zaman zaman arkadaşları da yardıma geliyor. Geçtiğimiz günlerde ise Yozgat Bozok Üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencilerinin de destek verdiği temizleme ve bakım çalışmalarında Karaca en çok kırmızı ve beyaz renk boyaya ihtiyaç duyuyor. Yozgat’ta Top Mezarlığı içerisinde bulunan 121 ay yıldızlı asker mezarlarının bulunduğu kısımda gönüllü olarak temizleme ve bakım çalışması yaptığını söyleyen Karaca, tek başına başladığı işe zaman zaman yardım için bazı kişilerin de geldiğini belirtti. Yozgatlılardan askerlerin mezarlarına sahip çıkmalarını isteyen Karaca, kendisine destek vermeleri durumunda mezarları en kısa zamanda tamamlanarak güzel bir görüntüye sahip olacağını ifade etti. Özellikle kırmızı ve beyaz boyaya ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Karaca, asker mezarlarını kırmızı beyaza boyadıklarını ve güzel bir görüntünün, asker mezarı olduğunun ortaya çıktığına vurgu yaptı. 121 asker mezarı için yaptığı araştırma da ilk mezarın 2’inci Dünya Savaşı’ndan kaçan Alman mülteciye ait olduğunu belirtti. 1940’lı yıllarda vefat edince ilk mezar olarak defninin buraya yapıldığını anlatan Karaca, daha sonra Jandarma Alay Komutanlığı bu bölgeye taşındığını, alayda eğitim gören ve eğitimleri sırasında vefat eden askerlerden bir yakını bulunmayanların buraya defnedildiği bilgisi ağır bastığına vurgu yaptı. Mezarlardan 1966 yılında vefat eden 1943 doğumlu İzmirli Seyfi Kutlu Saruhan ve 1967 yılında vefat eden 1947 doğumlu Osmaniyeli Süllü Erdem’in mezarları da bu bilgiyi doğruladığına dikkat çeken Karaca, daha sonraki yıllarda yakınları tarafından bu iki eğitim zayiatı askerlerin mezarları yapıldığını sözlerine ekledi.