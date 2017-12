-Destek başvurusu uzatıldı

Engelli ve eski hükümlüleri topluma kazandırmak, istihdama destek vermek maksadıyla engelli vatandaşlara 50 bin lira, eski hükümlülere ise asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verildiği kaydedildi. Yozgat İşkur Müdürü Taner Yıldız, 2018 yılı birinci dönem başvurularının başladığını, bu gün sona ereceği duyurulan başvuru süresinin 29 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını söyledi. Yıldız, “Öncelikle şartlarımız, kurumumuza kayıtlı olmak, engelliler için en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak, eski hükümlüler için hükümlü belgesi olması, emekli olmamak, vergi mükellefi olmak ve mutlaka girişimcilik belgesine sahip olmak. Bu şartlara uyan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 2018 yılı birinci dönem hibe çağrımızdan faydalanmaları için kurumumuza bekliyoruz” dedi.

Yıldız, mesleki bir proje hazırlayacak olanların meslek eğitim belgesi alması gerektiğini hatırlattı. Yıldız, “Projemizden bu güne kadar 67 kişi faydalandı. Bu projeden faydalanmak ve daha detaylı bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 29 Aralık tarihine kadar kurumumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da, engelli vatandaşların topluma kazandırılması için devletin her türlü desteği verdiğine vurgu yaptı. Vali Kemal Yurtnaç, engelli vatandaşların topluma kazandırılabilmesinin önemli olduğunu, dışlamak ve toplumdan soyutlamanın yanlışlığına dikkat çekti. Vali Yurtnaç, dezavantajlı gurupların hayatlarının kolaylaşması için her türlü tedbirleri aldıklarını, ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerinin de altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’Devletimizin sunduğu imkanlarla bu tür guruplara yardımcı olmak bizim görevimiz. İşkur engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurması, kendi ayaklarının üzerinde durması için 50 bin lira hibe desteği veriyor. Ben şartları tutan tüm engelli vatandaşlarımızın bu hibe desteğinden faydalanmaları için başvuru yapmalarını istiyorum. Bunun yanında eski hükümlülerde bu hibelerden faydalanabiliyor. Onlarda geçmişte bazı sebeplerden dolayı hüküm giymiş olabilirler. Devletimiz ve hükümetimiz onları da topluma kazandırmak için destekler veriyor. Eski hükümlülerde bu hibe başvurusundan faydalanarak kendi işlerinin patronu olabilirler” ifadelerini kullandı.