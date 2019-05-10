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Destek Başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2018 Yılı Buzağı Desteklemesi ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Destek Başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2018 Yılı Buzağı Desteklemesi ikinci dönem başvurularının başladığını duyurdu.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Destek Başvuruları başladı

2018 yılında doğmuş olan buzağılara yönelik verilecek destekleme için ikinci dönem başvurularının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. İlk dönemde başvuru yapan yetiştiricilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı belirtilen duyuruda, ‘Yetiştirici eğer Birlik üyesi ise üyesi olduğu Birliğe, hiç bir Birliğe üye değilse işletmenin bağlı olduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru dönemleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir’ denildi. Desteklemeden faydalanabilmek için, buzağıların 1 Ocak 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş olması gerektiği hatırlatıldı. Bununla birlikte, Doğduğu işletmede en az 4 ay süreyle yaşamış, Programlı aşılarının en geç 31 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılmış, Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olması gerektiği de bildirildi. Yetiştiricilerin mağdur olmaması için en geç 1 Temmuz 2019 mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerektiği de kaydedildi. 

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