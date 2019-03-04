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Destek başvuruları başladı

YOZGAT ile birlikte Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvuruları başladı.

Destek başvuruları başladı

YOZGAT ile birlikte Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvuruları başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:29
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Destek başvuruları başladı

Kurum tarafından, kar amacı gütmeyen paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen teknik destek programları ile 2012 yılından günümüze kadar 249 projeye destek verildi. Uygulanan teknik destek faaliyetleri sonucunda ise yaklaşık 13 bin kişinin eğitim aldığı bildirildi. ORAN sonuç odaklı programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacağı duyuruldu. Program öncelikleri, ‘Mesleki Eğitim Kalitesinin Artırılması, Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi, Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması, Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi, Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması’ olarak belirlendi. Program başvuru dönemleri ise, Mart-Nisan: 1 Mart-30 Nisan 2019, Mayıs-Haziran: 1 Mayıs-28 Haziran 2019, Temmuz-Ağustos: 1 Temmuz-29 Ağustos 2019, Eylül-Ekim: 2 Eylül-31 Ekim 2019, Kasım-Aralık: 1 Kasım - 20 Aralık 2019 olarak ilan edildi. 2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın, TR72 Bölgesi için en büyük değer olan insan kaynağına sürdürülebilir, olumlu katkılar sağlaması temennisinde bulunuldu.

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