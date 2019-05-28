Destek almak kolaylaştı

Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, bu çağrı döneminde küçük proje yapmak isteyenler için proje yapmanın çok basitleştirildiğini belirterek, ‘’İnternet sitemizde nasıl doldurulacağını anlatan rehberleri ile birlikte bulunan birkaç formu doldurması, makine ekipman teklifi, resmi belgeler ile kurumumuza müracaat etmesi yeterli olmaktadır. Ayrıca Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri, Ticaret Borsaları imzalanan protokole istinaden başvuru sahiplerinin projelerini ücretsiz bir şekilde hazırlayacaklardır’’ dedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, Yozgat çiftçisinin bu çağrıdan ve imkânlardan yararlanmasını istediklerini, 6’ıncı çağrı döneminde yüksek bir bütçenin bulunduğunu kaydetti. Türker, çiftçilerin eski olan makine ekipmanlarını, bu çağrı sayesinde yeni teknoloji makine ekipmanlar ile değiştirebileceklerini vurgulayarak, ‘’Bunlara mibzer, kültivatör, ilaçlama makinesi römork, gübre makinesi gibi makineler ve birçoğu örnek olarak gösterilebilir. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan çiftçilerimiz bu çağrıdan yaralanabilecektir’’ diye konuştu.

Türker, birçok ilçede verdikleri destekle konaklama ve yeme içme tesisi yatırımının bulunduğuna vurgu yaptı, ancak halen Yozgat’ta kırsal turizm talebini karşılayacak düzeye erişilemediğinin altını çizdi. Yeni çağrı ilanında kırsal turizm yatırımlarına tekrar destek olarak bu talebin karşılanmasını hedeflediklerini bildiren Türker, başvuru sahiplerinin konaklama tesisi, yeme içme tesisi, rekreasyon ile ilgili tesisler yapabileceklerini, konaklama tesislerinde üst sınırın 25 oda olarak devam ettiğini anlattı. Türker, özellikle turizm potansiyeli taşıyan ilçelerde konaklama tesisleri, yol üzeri yeme-içme tesisleri yapılmasını çok istediklerini kaydetti. Türker, ‘’Kurumuzun desteklemiş olduğu mantar üretim tesisi Yozgat için bir örnek oluşturmuştur. Başvuru sahibi ve çalışanlarını kadınlar oluşturmaktadır. Tesiste 16 kadın personel çalıştırılmaktadır ve ürünlerin pazarlanması ile ilgili sorun bulunmamaktadır. Mantar, süs bitkileri, sera gibi projelerin bu çağrıda daha fazla gelmesini beklemekteyiz’’ ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL DENGEYE KATKI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Türker, çıkılan yeni çağrı ilanıyla yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi, iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi, kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesinin amaçlandığını söyledi. Türker, ‘’Ekonomik faaliyetler ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Bu durum, kırsal alanlarda hane halkı gelirlerini doğrudan artırarak, ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir bölgesel dengeye katkı sağlamaktadır. Bu tedbir spesifik olarak çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası aracılığıyla kırsal faaliyetlerin oluşturulmasını, çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedeflemektedir’’ şeklinde konuştu.

Türker, Yozgat’ın kalkınması için çalışmalarının devam ettiğini, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, Yozgat’a ve ülkemize katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

