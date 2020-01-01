DESTEK ALANLARA TAKiP

Yozgat’ta engelli ve eski hükümlüler İş-Kur’a başvuruda bulunarak, aldıkları hibe desteği ile kendi işlerinin patronu oldu. Yozgat’ta 9 engelli ile 4 eski hükümlüye hazırladıkları projeler karşılığında 431 bin lira katkı sağlandı. Hibe proje desteğinin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak, istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olduğu bildirildi. Proje desteği kapsamında engellilere 50’şer bin liraya kadar, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katı olan 38 bin 370 liraya kadar iş kurma desteği sunulduğu kaydedildi. Hibelerin engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan sağlandığının da altı çizildi. Hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlülerin proje kapsamında gerçekleştirilen işleri İş-Kur tarafından yapılan ziyaretlerle yakından takibi yapılıyor.