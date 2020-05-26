Desteğe Devam

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Oluşturulan vefa destek grupları bugüne kadar 6 milyon 649 bin 461 haneye ulaşarak, ihtiyaçları, talepleri karşılandı, yardımlar ulaştırıldı.

26 Mayıs 2020 Salı 00:28
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Valilik ile Kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 62 günde büyük vefa örneği gösterip, 6 milyon 649 bin 461 haneye ulaştı. Vefa grupları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 22 Mart 2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulananların ihtiyaçlarını gidermeye devam ededen vefa destek grupları, 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların taleplerini karşılıyor. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından oluşturulan destek grupları, 22 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında verdiği hizmetlerine devam ediyor. Bu tarihler arasında, 112 üzerinden 2 milyon 561 bin 283 arama, 155 üzerinden 858 bin 686 arama, 156 üzerinden 373 bin 310 arama, diğer numaralardan 3 milyon 339 bin 174 arama olmak üzere toplam 7 milyon 132 bin 453 arama gerçekleştirildi. Bu aramalarda 6 milyon 649 bin 461 büyüğümüzün ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından karşılandı. 

Son Güncelleme: 26.05.2020 00:35
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