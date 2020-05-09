Desteğe devam

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belediye bünyesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kurulan Vefa Destek Grubunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Ünal, 4 kişiden oluşan grubun bugüne kadar kasaba genelinde ihtiyacı olan herkese ulaşarak, ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Yozgat İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereği, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Özükavak belediye başkanlığı bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduk. Ekibimiz, 7/24 hizmet vermektedir. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın yaptıkları başvurular ekiplerimiz tarafından ivedilikle karşılanmaktadır’’ dedi. Başkan Ünal, uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat: 09.00'dan 5 Mayıs Salı gününe kadar, dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtımı yapıldığını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Bizleri arayarak taleplerini ileten vatandaşlarımızın alışverişleri yapıldı. Banka işlemleri, 118 sağlık başvuruları gerçekleştirildi. 54 kişinin ilaçları temin edildi, 273 vatandaşımızın da diğer çeşitli ihtiyaçları konularında yardımcı olundu. Bugüne kadar toplamda 445 kişiye ulaşılarak, yardımcı olunmuştur’’ ifadelerini kullandı.