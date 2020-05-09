Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97845
ALTIN
388.916
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.8036
EURO
7.6935

Desteğe devam

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi’nde Belediye tarafından 4 kişiden oluşan Vefa Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:21
Desteğe devam

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belediye bünyesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kurulan Vefa Destek Grubunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Ünal, 4 kişiden oluşan grubun bugüne kadar kasaba genelinde ihtiyacı olan herkese ulaşarak, ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Yozgat İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereği, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Özükavak belediye başkanlığı bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduk. Ekibimiz, 7/24 hizmet vermektedir. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın yaptıkları başvurular ekiplerimiz tarafından ivedilikle karşılanmaktadır’’ dedi. Başkan Ünal, uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat: 09.00'dan 5 Mayıs Salı gününe kadar, dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtımı yapıldığını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Bizleri arayarak taleplerini ileten vatandaşlarımızın alışverişleri yapıldı. Banka işlemleri, 118 sağlık başvuruları gerçekleştirildi. 54 kişinin ilaçları temin edildi, 273 vatandaşımızın da diğer çeşitli ihtiyaçları konularında yardımcı olundu. Bugüne kadar toplamda 445 kişiye ulaşılarak, yardımcı olunmuştur’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Desteğe Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORUMLUSU KiM?
SORUMLUSU KiM?
Hediye göndermeyin!
Hediye göndermeyin!
Taze Marul dağıttı
Taze Marul dağıttı
AMAN DiKKAT!
AMAN DiKKAT!
SAYILI GÜNLER KALDI
SAYILI GÜNLER KALDI
Parkta sona gelindi
Parkta sona gelindi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim