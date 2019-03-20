Destan yazdılar, madalya bekliyorlar

Şeref Madalyası verilmesi amacıyla Yozgat’ta başlatılan kampanya ile toplanan imzalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven ve Ethem Sedef’e ulaştırıldı. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi tarafından da ‘Şeref Madalyası’ örneği hazır hale getirildi. Çanakkale Savayı nedeniyle o yıl mezun veremeyen Yozgat Lisesi TBMM’ince bir kahramanlık madalyasıyla ödüllendirileceği günü bekliyor.