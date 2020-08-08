Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1061
ALTIN
473.551
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.4703
EURO
8.4903

Dert dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kahveciler ve Lokantacıların derdini dinledi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:08
Dert dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası’nı ziyaretinde, kahvecilerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Milletvekili Başer’e AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç eşlik etti. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, Oda üyeleriyle birlikte kahveci esnafının sıkıntılarını Milletvekili Başer’e ilettiklerini söyledi. Başkan Coşgun, ‘’Sayın Vekilim çözüm noktasında hemen gerekli bakanlıkları ve Yozgat Valimizi arayarak sorunların çözümü için birebir görüştü, gerekli desteklerin yapılması hususunda talimatlarını verdi. Esnafımızın bu zor gününde derdimizle dertlenen ve çözüm üreten sayın vekilime sonsuz teşekkürler. Müjdeli haberin çok yakın olduğunu duyduk, kendisine esnafım adına teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Dert Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYMAYANA CEZA!
UYMAYANA CEZA!
Salgın geçmedi!
Salgın geçmedi!
Yaban hayatına koruma
Yaban hayatına koruma
Gazilere madalya
Gazilere madalya
Görüşmeler başladı
Görüşmeler başladı
SUYUMUZ BOŞA AKIYOR
SUYUMUZ BOŞA AKIYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim