Dert dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası’nı ziyaretinde, kahvecilerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Milletvekili Başer’e AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç eşlik etti. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, Oda üyeleriyle birlikte kahveci esnafının sıkıntılarını Milletvekili Başer’e ilettiklerini söyledi. Başkan Coşgun, ‘’Sayın Vekilim çözüm noktasında hemen gerekli bakanlıkları ve Yozgat Valimizi arayarak sorunların çözümü için birebir görüştü, gerekli desteklerin yapılması hususunda talimatlarını verdi. Esnafımızın bu zor gününde derdimizle dertlenen ve çözüm üreten sayın vekilime sonsuz teşekkürler. Müjdeli haberin çok yakın olduğunu duyduk, kendisine esnafım adına teşekkür ediyorum’’ dedi.