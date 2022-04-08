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Ders kapsamında çöp topladılar

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersini uygulamalı olarak çöp toplayarak yaptı.

08 Nisan 2022 Cuma 00:47
Ders kapsamında çöp topladılar

Öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama, aynı zamanda işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders özelliği taşıyan ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi,  gönüllü ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerle uygulamalı olarak kampüs alanında çevre temizliği ile yapıldı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doçent Dr. Gürsel Güler, Dr. Öğretim Üyesi Ceylan Şen danışmanlığında gerçekleştirilen derste, öğrenciler tarafından 15 torba atık toplandı.
Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri, dersin uygulaması kapsamında gerçekleştirdikleri bu örnek davranıştan dolayı kutlayarak tebrik etti. Topluma hizmet uygulamaları dersinin zorunlu bir ders olduğunu belirten Karadağ, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında öğrencilerimiz kampüs alanında mıntıka temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Yapılan etkinlikle öğrencilerimiz, üniversitemizde eğitim gören diğer öğrencilere de örnek olarak çevre bilinci mesajı verdiler. Öğrencilerimizin gelecek nesillere yaşanılabilir ve daha temiz bir dünya bırakmak adına yaptıkları çalışmaları önemsiyor, bu anlamlı ve duyarlı etkinlik için öğrencilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
 

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