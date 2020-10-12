DERS BAŞLIYOR

COVİT-19 salgını kapsamında uygulamaya konulan tedbirler doğrultusunda ara verilen yüz yüze eğitime bugün sabah itibariyle başlandı. Yozgat il genelinde yüz yüze eğitim verilecek okullar belirlenip, temizlik, dezenfekte çalışması yapıldı. Sabah ilk zilin çalmasıyla birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime yeniden başladı. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde korona virüs (Covid-19) salgını hakkında alınacak tedbirleri değerlendirdi. Korona virüs salgınının toplum sağlığı, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. ‘İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir’ denildi.

KURUL DEĞERLENDİRDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat merkezdeki okullar dışında kırsal bölgelerde bulunan okulların durumları, öğrenci sayıları ele alınarak, hangilerinde yüz yüze eğitim yapılabileceği belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 8 Ekim 2020 tarihli yüz yüze ve Uzaktan Eğitim konulu yazısında, ‘’Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlk ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecektir’’ denildiğine dikkat çekildi. Buna göre, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda, haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işleneceği kaydedildi. 5, 6, 7 ve 8. Sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okullarında yüz yüze eğitime başlanılacağı bildirildi. Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. Sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacakları, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6, ve 7. Sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verileceği hatırlatıldı.

OKULLAR BELİRLENDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda, resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak, Yozgat İl Merkezi’nde bulunan okullar dışında, kırsal alanlardaki okullardan hangilerinde eğitim verileceği karara bağlandı. Buna göre, ‘Çadırardıç İlk/Ortaokulu, Sarıhacılı Hüseyin ve Saffet Çoskun İlk/Ortaokulu, Esenli Bilal Şahin İlkokulu, Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Ortaokulu, Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk/Ortaokulu, Osmanpaşa İlk/ Ortaokulu, Sarıfatma İlk/Ortaokulu, Bişek Şehit Adem Kocadağ İlk/Ortaokulu, Divanlı Refika – Mustafa Kıymazaslan İlk/Ortaokulu’ yüz yüze eğitime açıldı. Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. Sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacakları, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edecekleri kaydedildi.