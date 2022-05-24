Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Dernekten suç duyurusu

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği adına para toplayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

24 Mayıs 2022 Salı 00:41
Dernekten suç duyurusu

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin dernekleri adına Yozgat’ta para toplandığı ihbarını aldıklarını söyledi. Derneklerinin valilikten böyle bir izin almadığını ve yardım adı altında para toplamadıklarını dile getiren Esengin, ‘’Derneğimizin uzaktan ve yakından her hangi bir alakası olmayan bu olayda gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunulmuştur. Yozgat’ta cadde sokak ve mahallelerde yardım toplamak için gezmekte olan bu kişilere lütfen itibar edilmesin. Böyle birileri gelirse lütfen acil olarak 155 polis ihbar hattına bildirmenizi önemle rica ederiz’’ dedi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Dernekten Suç Duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaya nefes ol
Dünyaya nefes ol
Kozan’dan ziyaret
Kozan’dan ziyaret
Mücadeleye devam
Mücadeleye devam
MHP'den aydınlatma toplantısı
MHP'den aydınlatma toplantısı
Şenlik düzenlendi
Şenlik düzenlendi
Çalışmaları anlattı
Çalışmaları anlattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim