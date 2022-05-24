Dernekten suç duyurusu

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin dernekleri adına Yozgat’ta para toplandığı ihbarını aldıklarını söyledi. Derneklerinin valilikten böyle bir izin almadığını ve yardım adı altında para toplamadıklarını dile getiren Esengin, ‘’Derneğimizin uzaktan ve yakından her hangi bir alakası olmayan bu olayda gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunulmuştur. Yozgat’ta cadde sokak ve mahallelerde yardım toplamak için gezmekte olan bu kişilere lütfen itibar edilmesin. Böyle birileri gelirse lütfen acil olarak 155 polis ihbar hattına bildirmenizi önemle rica ederiz’’ dedi. •Haber Merkezi•