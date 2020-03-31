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Dernekten ‘evde kal’ çağrısı

SORGUN Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği, üyelerine ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

31 Mart 2020 Salı 03:11
Dernekten ‘evde kal’ çağrısı

Dernek Başkanı Süleyman Özdemir ve Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, ‘’Korona virüsünde hem hastalanmamak, hem de yakınlarımızı çevremizi düşünerek taşıyıcı olmamak adına kendi sağlığınız ve başkalarının sağlığı için, geçici bir süre için lütfen evlerinizden çıkmayınız. Zorunlu olarak çıkmanız gerekirse tedbir olarak maske ve eldiven olmadan dışarı çıkmayınız. Zorunlu ihtiyaçlarınızda 155,  156 Sorgun Belediyemizden yada Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir veya Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu'yu arayarak yardım isteyiniz’’ dedi.

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Dernekten ‘evde Kal’ çağrısı
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