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Dernekten anlamlı hediye

Yozgat Akdağmadeni Yukarı Çulhalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından okul kütüphanesine 6 bin kitap hediye edildi.

07 Haziran 2022 Salı 00:23
Dernekten anlamlı hediye

Okulu ziyaret eden Yozgat Akdağmadeni Yukarı Çulhalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Özbek ve beraberindeki ekip, hem kitapları hem de eğitim materyallerini hediye etti. Dernek olarak her zaman eğitime destek birinci şartları olduklarını belirten Başkan Özbek, “Gelecek planları yapanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim izin verdiği sürece desteklerimiz devam edecektir. Bu vesile ile dernek üyelerimize katkıları için teşekkür ederim” dedi.
Haber Merkezi
 

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Dernekten Anlamlı Hediye
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