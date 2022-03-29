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Dernekte nöbet değişimi

Kocaeli Sorgunlular Kültür ve Dayanışma Derneği 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

29 Mart 2022 Salı 00:19
Dernekte nöbet değişimi

Mevcut başkan Durak Kılıçarslan’ın aday olmadığı genel kurulda; yeni başkanlığa İdris Cankurtaran seçildi. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Binası’nda gerçekleştirilen kurula; Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova Yozgatlılar Dernek Başkanı Kazım Çekinmez ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Kadışehirliler Derneği Başkanı Adam Çomak ve yönetimi, Çayırova Kızılay Başkan Yardımcısı Nuri Yardım, dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş adamları siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, iş adamları ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.
BİRLİK MESAJI VERİLDİ
Hizmetlerinden dolayı bir önceki başkan Durak Kılıçarslan ve yönetimine teşekkür eden İdris Cankurtaran, “Birlik olmak zorundayız. Bu gün burada ki kalabalık, birliğimizin bir göstergesidir. Gece-gündüz demeden, ekibimle birlikte çalışacağız; hem doyduğumuz yere, hem de memleketimiz olan Yozgat’a hizmet edeceğiz. Güçlü olmak; birliktelikten geçer. İki yıl önce kurulan derneğimiz; her geçen gün daha da güçleniyor. Oluşturulan yene yönetim kurulumuzla, hizmet etmek bizim işimiz olacaktır. Hedeflerimiz var, o hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Asla tabela derneği olmayacağız” dedi.

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