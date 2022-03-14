Derneklere yeni imkan

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76. maddesinde zikredilen husus, birçok konuda, dernekleri rahatlatacak. Acil alınması gereken genel kurul kararları yerine, üyelerin tamamının imza altına aldığı kararlar geçerli olacak ve olağan üstü genel kurul toplantısı da gerekmeyecek. Dernek yöneticilerine kolaylık sağlayan açıklama Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’dan geldi. Dernekler, olağan genel kurul toplantısı dışında acil alınması gereken kararlarda çağrısız ve toplantısız şekilde karar alabilecekler. Yurtlu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76. maddesinin “Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir” amir hükmüne dikkat çekerek, dernek yöneticilerine hatırlatmalarda bulundu. Dernek yöneticileri, bu hükme istinaden en az on beş gün önceden üyelere duyurmak ve aynı mekanda toplanarak olağanüstü genel kurul yapmak yerine üyelerin tamamının yazılı katılımıyla karar alabilecek.

Bu hususun sadece genel kurul kararı gereken konularda geçerli olacağını tüzükte ay ve yıl olarak yapılması gereken olağan genel kurul toplantısı yerine geçmeyeceğinin altını çizen Yurtlu,” Olağan genel kurul toplantısı önceden günü, saati ve yeri üyelere belirtilerek yapılması zorunludur. Ayrıca yapılmaması halinde idari işlem uygulanacaktır. Adından da anlaşılacağı üzere çağrısız ve toplantısız bu kararlar acil alım, satım, genel kurul yetki devri ve organ değişikliğinde olabilir” dedi.