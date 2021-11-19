DERNEKLERE YAKIN TAKiP

Yozgat İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneklere yönelik sosyal ziyaretlerini aksatmadan yürütmeye çalışırken, bir taraftan derneklerin tüzüklerinde öngörülen çalışmaları hataya geçirmelerine yönelik bilgilendirmelerde de bulunuyor. Yurtlu, başta eğitim, sosyal kültürel, sportif ve kalkınma nevilerinde faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri ve üyeleriyle her ortamda bir araya gelerek, sivil toplum ruhu ve bilinci oluşturmaya yönelik çabalarda bulunmaya devam ediyor. Yurtlu, Yozgat İl genelinde kurulu ve faaliyet gösteren 455 derneğin bulunduğunu, bu dernekleri her fırsatta ziyaret ederek, yöneticileriyle bir araya gelip, faaliyetlerini de yakından takip etmeye çalıştıklarını söyledi. İl Müdürü Yurtlu, ‘’Dernekler; demokrasinin beşiğidir. Dernekçiliğin, bilinçli ve bilgili şekilde yürütülmesi ayrı bir kültür değeri taşımakta olup, toplumdaki yeri, etkinliği, topluma sağladığı katkı; özellikle istihdamda kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sırada yer alan bir sektördür’’ dedi. Yaklaşık 21 ana nevi ve türde faaliyet gösteren dernekleri, değişen mevzuat konusunda bilgilendiren Yurtlu, sosyal ziyaretleri de ihmal etmeyerek, genellikle gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren dernek yöneticilerin gönüllerini kazanıyor. Dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yeni kurulan ‘Boğazlıyan Aşağı Sarıkaya Mahallesi Dini Hizmetler Derneğini’ de ziyaret eden İl Müdürü Yurtlu, temel atma çalışmaları başlatılan cami ve müştemilatını yerinde inceleyerek, dernek iş ve işlemleri konusunda rehberlik etti. Dernek yönetim kurulu başkanı Nazmi Alkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Derneğimizi kısa süre önce kurduk. Müdür bey sağ olsun, iş ve işlemleri hızlandırarak, destek oldu. Şimdi de çıkıp tâ buralara kadar geldi. Hem rehberlik edip bilgi veriyor hem de bizleri teşvik ediyor. Biz de ilçe müftülüğünce gerekli olan işlemleri yerine getirip, kıble beratını aldıktan sonra tabir caiz ise ilk kazmayı vurduk’’ diye konuştu.