Derneklere vergi numarası

Yurtlu, dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresinin başladığını, en geç Nisan ayı sonuna kadar bildirilme bulunulmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yurtlu, ‘’Yönetim Kurulu Başkanları kendilerine müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda beyannamelerini vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak, mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır’’ dedi.

VERGİ NUMARASI

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, her dernek şube ve federasyonun, potansiyel vergi kimlik numarası almasının da zorunlu olduğuna vurgu yaptı. Yurtlu, 2020 yılı itibarı ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne esnaf, sanatkarlar ile dernek ve vakıfların da dahil edilmesi düzenlemesi getirildiğini bildirdi. Yurtlu, ‘’MERSİS numarası da vergi kimlik numarası üzerinden verildiğinden, derneklerin Vergi Kimlik Numarası almaları zorunludur. Yapılan teyitlerde bazı derneklerin Vergi Kimlik Numarası bilgilerinin sistem üzerinde eşleşmediği; uzun adı, kısaltma gibi yazım hatlarından dolayı örtüşmediği görülmektedir. Bu nedenle, derneğin tüzüğünde ve kuruluşunda belirtilen isimle, vergi dairesinden alınan belge ve kayıtlarda aynı ismin yazılması gerektiği önem arz etmektedir’’ diye konuştu. Yurtlu, kendilerine uyarı yazısı gelen derneklerin Vergi Kimlik Numarası bilgilerini doğru şekilde DERBİS’e işleyip, diğer yandan ilk defa Vergi Numarası alacakların ise dernek adının her kuruma aynı beyan edilerek işlem tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.