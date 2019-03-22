Derneklere uyarı

Derneklerin gelir-gider işlemleriyle diğer bilgilerini içeren Dernekler Beyannamesi’nin her yılın Nisan ayı sonuna kadar federasyon, dernek ve dernek şubesi yönetim kurulu başkanları tarafından doldurularak, mülki idare amirliğine verilmesi gerektiğini hatırlatan Yurtlu, “Şubeler ise beyannamenin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vereceklerdir” dedi.

Söz konusu beyanname bildirimleri, Derbis üzerinden elektronik ortamda verilirken Derbis üzerinden kullanıcı adı ve parola almayan veya sistemdeki teknik arızalar nedeniyle giriş yapamayanlar, kağıt ortamında beyanname verebilecekler.

Hakkı Yurtlu, “2018 yılı beyannamelerini doldururken, 2017 yılı beyannamesiyle karşılaştırılarak, defter ve kayıtlar çerçevesinde tam ve doğru şekilde doldurulacak, derneklerin iktisadi gelir getirici, dükkan, işyeri ile yurt, pansiyon, spor salonu vb. eklentilerine ilişkin bilgileri doğru şekilde bu forma işlenecektir. Doldurulan bu beyanname formunun doğruluğu da yönetim kurulu tarafından karar altına alınacaktır” diye konuştu.

Yurtlu, beyannameler doldurulurken mutlaka derneğin vergi kimlik numarasının da yazılacağını sözlerine ekleyerek,

“Potansiyel Vergi Kimlik Numarası almamış olan derneklerin, Vergi Dairesi Müdürlüklerinden veya İlçe Mal Müdürlüklerinden vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir. Bu beyannamenin bildirim süresi Nisan ayı sonuna kadar olup yasal süresinde bildirimde bulunmayan dernek yöneticileri ile gerçeğe aykırı bildirimde bulunan dernek yöneticilerine gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır” şeklinde konuştu.