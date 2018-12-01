Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, sivil toplum kuruluşlarından olan derneklere, kamu kurumlarından yapılan mali yardımların derneklere hem imkan sunduğunu hem de büyük katkı sağladığını söyledi. Yurtlu, özellikle İçişleri Bakanlığı bütçesinden proje karşılığı yapılan yardımların derneklerin yaptığı faaliyetlerle daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan sağladığını anlattı. Yurtlu, bakanlık tarafından PRODES kapsamında her yıl yapılan proje yardımlarından 2018 yılında 6 derneğin mali destek hakkı kazandığını bildirdi. Yurtlu, ”Dernekler hazırladıkları projeyi PRODES üzerinden valiliğe sunmakta ve yapılan incelemenin ardından Bakanlığa sunulmaktadır. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda projesi kabul olunan derneklere mali destek sağlanıyor” dedi.

Yurtlu, derneklerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Diyanet işleri başkanlığı gibi kurumlardan sundukları proje karşılığında kamu kaynağı kullandıklarını da sözlerine ekledi.

