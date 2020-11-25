Derneklere kolaylık

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, ‘Dernek Geliri Alındı Belgesi’nin elektronik ortamda tutulup, düzenlenebilmesine imkan verilerek, dernek yöneticilerinin işlerinin kolaylaştırıldığını söyledi. Yurtlu, derneklerin, aidat ve bağış gibi gelirlerin tahsilinde kullanılan, basımevlerince basılan bildirim zorunluluğu bulunan belgeler hakkında bilgilendirme yaptı. Yurtlu, ‘’Derneklere yapılan bağışların ve üye aidatlarının tahsilinde kullanılan alındı belgeleri fiziksel ortamın yanında, elektronik ortamda da kolay ve güvenli bir şekilde tutulup düzenlenebilecektir” dedi. Yurtlu, bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Yurtlu, ‘’Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, 15 gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir. Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır. Dernek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır’’ diye konuştu.

KULLANILMAYAN NÜSHALAR

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınması gerektiğini bildirdi. Yurtlu, ‘’Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır. Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır’’ ifadelerini kullandı. Yurtlu, düzenleme sırasında hata yapılması halinde, hatalı belge yaprağının ödemede bulunana verilmeyeceğini, asıl ve koçan yaprakların üzerine ‘iptal’ ibaresi yazılıp, her ikisi koparılmadan ciltte bırakılacağını söyledi. Yurtlu, ‘’Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir. Söz konusu belgelerin basımında; uygulamada birlikteliğin sağlanması, doğrulanması kapsamında şekil, ebat ve içeriklerine de dikkat edilmesi gerekir. Basımevleri format örneklerini www.siviltoplum.gov.tr adresinden ulaşabilirler’’ şeklinde konuştu.