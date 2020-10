Dernekler zorlanıyor

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nda gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve Yozgatlı vatandaşlar katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılabilecek etkinlikler ve faaliyetler ele alındı. Başkan Ahmet Yılmaz, tüm Türkiye’deki sivil toplum örgütleri gibi pandemi nedeniyle federasyonun da uzun vadeli planlamalar yapamadığını, uzaktan bağlantılarla her zaman iletişimi sürdürerek, Yozgatlı vatandaşların dert ve sorunlarının çözümü noktasında çalıştıklarını bildirdi. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin pandemi nedeniyle askıya alındığını aktaran Yılmaz, “Bu süreçte görünen o ki biz de her şeyimizi uzaktan erişim, uzaktan bağlantı halinde sürdüreceğiz, bu şekilde çalışacağız” dedi. İstanbul’da pandemi nedeniyle birçok Yozgatlı derneğin zor günler yaşadığını hatırlatan Yılmaz, “Federasyonumuzun kapıları hepsine açıktır. Bu süreçte kira ödemekte zorlanan, varlığını devam ettirmekte güçlük çeken derneklerimiz var. Biz hepsinin yanındayız. Bu günleri atlatana kadar her türlü desteği derneklerimize vereceğiz” dedi. Toplantıda Yozgatspor 1959 FK’ya yapılabilecek yardım ve desteklerin yanı sıra, Yozgat köylerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere sunulabilecek yardım ve destek konuları ve mevcut öğrenci yurdunun yeni akademik yılda pandemi nedeniyle nasıl kullanılabileceği konuları da ele alındı.