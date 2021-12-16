DERNEKLER UYARILDI

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, feshedilen derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesine ilişkin uyarılarda bulundu, ‘’Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması esastır’’ dedi. Yurtlu yaptığı yazılı açıklamada, derneğin feshini müteakiben mal, para ve haklarının tasfiye edilmeden, özellikle taşınmaz, araç gibi varlıkların tasfiyesi gerçekleştirilmeden, derneği feshederek, mülki idare amirliğine DERBİS Dernekler Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirim yaptıklarını hatırlattı. Yurtlu, ‘’Bu bildirim üzerine ise Müdürlüğümüzce derneğin kütük kaydı silinmek suretiyle derneğin feshi tamamlanmaktadır. Oysaki derneğin feshine dair genel kurul kararı alınmasını müteakiben derneğin, tasfiye kurulu olan son yönetim kurulu üyeleri, bir araya gelerek, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir. Düzenlenen tutanak, derneğin merkezinin bulunduğu Kaymakamlığa veya Valiliğe verilir’’ diye konuştu. Yurtlu, aksi halde, tasfiyesi yapılırken eksik yapılan mevcut mal varlıkları devredilmeden feshedilen derneğin daha sonra tespit edilen mal varlıkları, yapılacak adli işlemin ardından il genelindeki aynı amaçlı ve en fazla üyesi bulunan derneğe devredileceğini aktardı. Yurtlu, dernek yöneticilerinin, yıllar sonra bu tür mağduriyete maruz kalmamaları için, derneğin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kayıtlarının kontrol edilerek, mal varlığı tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yurtlu, ‘’Bu incelemede ve kontrol sonrası varsa her hangi bir kayıt ve mal varlığı, banka hesabı kapatılmalı, bina, arsa, tarla, daire gibi taşınmaz ve araç gibi mal varlıkları tüzükte belirlenen esas ve usule göre veya genel kurulun uygun göreceği kurum ve kuruluşa devredilmelidir’’ ifadelerini kullandı.