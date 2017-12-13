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Dernek yöneticileri uyarıldı

YOZGAT İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan derneklerin, yevmiye defterlerini bu ay içinde mutlaka tasdik ettirilmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Dernek yöneticileri uyarıldı

YOZGAT İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan derneklerin, yevmiye defterlerini bu ay içinde mutlaka tasdik ettirilmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Dernek yöneticileri uyarıldı

Yurtlu, derneklerin mevzuata göre tutmakla yükümlü ve sorumlu oldukları defterleri kullanmadan önce mutlaka tasdik ettirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Yurtlu, ‘’Tasdik işlemlerini ise İl Dernekler Müdürlüğü olarak ücretsiz olarak yapıyoruz. Noterlerin de tasdik etme yetkisi bulunuyor. Defterlerin yılsonunda ara tasdiki yapılmayıp, sayfaları bitene kadar kullanılabilir. Ancak Bilanço usulü defter tutan derneklerin sadece yevmiye defterini tasdik ettirmeleri zorunluluk taşıyor’’ dedi.
Yurtlu, dernekler İşletme ve bilanço usulü olmak üzere iki şekilde defter tutmak zorunda olduklarını kaydetti. Yurtlu, ‘’İşletme usulünde; Karar, üye kayıt, evrak kayıt, alındı belgesi, demirbaş ve işletme hesabı defteri tutulur. Bu defterlerin ara tasdiki yapılmaz, sayfalar bitene kadar kullanılır.  Bilanço usulünde ise, Karar, üye kayıt, evrak kayıt, alındı belgesi, envanter,  yevmiye ve Büyük defter kullanılır. Bu defterlerinde ara tasdiki yapılmaz Ancak, yevmiye defteri yılın son ayında bir başka ifade ile kullanılacağı yıldan önce gelen yılın son aydında mutlaka tasdik ettirilir” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 12.12.2017 17:34
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