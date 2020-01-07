Dernek, yeni binasında

Derneğin Serdivan İlçesi’nde ki yeni hizmet binasının açılışına İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, eski Tarım, Orman ve Köyişleri, Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Yozgatlılar Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, Ankara Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Koç, Kayseri Yozgatlılar Federasyon Başkanı Mustafa Özcan, Başkan Vekili Deniz Çağan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Günay Yazıcıoğlu, “Sakarya kültür mozaiği bir şehir. Gurbette ki Yozgatlılar olarak şehrimin kültürüne, kardeşlik iklimine katkı sunmak için çalışmalar yaptık. Bundan sonra da imkanlarımız dahilinde katkı vermeye devam edeceğiz’’ dedi.