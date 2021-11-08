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Dernek yeni binasında

Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni dernek binasının açılışı için geniş kapsamlı etkinlik düzenledi. Etkinliğe eski Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar da katılarak, konuşma yaptı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:28
Dernek yeni binasında

Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni binasına törenle kavuştu. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın, gelen misafirlerle yakından ilgilendi, programın kusursuz olması için var gücüyle gayret gösterdi. Dernek Başkanı Salim Ata, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programa katılım sağlayan protokol mensupları da birer konuşma yaparak, sivil toplum örgütlerinin önemine değindi, kültürleri yaşatmak amacıyla kurulan derneklerin, ülkenin birer mozayi olduğunu söyledi. Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar Yozgatlılara seslenerek, ‘’Doğdunuz yeri unutmayın. Geldiğiniz yeri unutmayın, atanızı unutmayın, birliğiniz koruyun, Yozgat insanı alnı ak, başı dik, yiğit oğlu yiğittir. Bunu her var olduğunuz ortamda herkese gösterin’’ dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ise katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Daha sonra protokol mensupları ve katılımcılar dernek binasının açılış kurdelesini kestiler, dernek binasını gezerek, yetkililerden bilgi aldılar. Körfez Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte Yozgatlı sanatçı Mahmut Yıldız’da sahne aldı. Yapılan etkinliğe, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, İlyas Şeker, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar,  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri katıldı.

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