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Dernek sayısı arttı

YOZGAT İl Dernekler Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz yıl içerisinde 447 dernekten 29’u genel kurul kararı ile feshedilirken, 34 yeni dernek kuruluş çalışmalarını tamamladı.

Dernek sayısı arttı

YOZGAT İl Dernekler Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz yıl içerisinde 447 dernekten 29’u genel kurul kararı ile feshedilirken, 34 yeni dernek kuruluş çalışmalarını tamamladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Dernek sayısı arttı

Açılan ve kapanan derneklerle, bir önceki yıla oranla dernek sayısında 5 artış oldu. Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, 44 derneğin, İçişleri Bakanlığı bütçesinden yardım almak üzere proje başvurusunda bulunduğunu, bu projelerden 5’inin PRODES üzerinden mali destek almaya hak kazandığını söyledi. Yurtlu, ‘Daha önce proje desteği alan derneklerin denetimleri yapıldı. İki dernek denetlendi. Derneğe bağlı lokal işletmelerinin denetimleri gerçekleştirildi. İki dernek hakkında adli işlem başlatıldı. 23 derneğe idari para cezası uygulandı. Derneklerin 326 defteri tasdik edildi’ dedi.

Yurtlu, 48 derneğe, kurum ve gerçek kişiye yardım toplama izni verildiğini hatırlatarak, yardım toplama faaliyetlerinin denetlenerek, bir derneğe idari para cezası uygulandığını kaydetti. Yurtlu, ‘2820 sayılı Siyasi partiler kanunu kapsamında; üst üste iki kongresini yapmayan siyasi parti ilçe teşkilatlarına adli işlem başlatıldı. İki siyasi partinin il teşkilatı kuruluşu yapıldı. Bir siyasi partinin ilçe teşkilatları kuruluşu tamamlandı. 5 siyasi parti teşkilatına idari para cezası uygulandı’ diye konuştu.

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