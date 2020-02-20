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Dernek sayısı arttı

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat’ta 475 derneğin faaliyet gösterdiğini belirterek, 2020 yılındaki dernek artışlarına dikkat çekti.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:26
Dernek sayısı arttı

Yurtlu, STK- Kamu işbirliği bilgilendirme faaliyetlerine yönelik olarak Çalatlı Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Yurtlu, Sivil Toplum ve kamu arasındaki sektörel, kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, derneklerin sorumlarına çözüm bulunması, iş ve işlemlerin etkin, daha verimli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla dernekleri ziyaret edip, bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Yurtlu bu kapsamda, Yozgat il merkezinde yeni kurulan Çalatlı Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin ilk olağan genel kurulu sonrasında yöneticileriyle buluştu. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, Yozgat’ta 166’sı il merkezinde olmak üzere il genelinde 475 derneğin faaliyet gösterdiğini, 2020 yılı itibarı ile 11 derneğin kuruluş işlemlerini tamamladığını söyledi. Yurtlu, ‘’Amacımız, derneklerin STK ruhuyla gelişim kaydederek, ilimize sosyal ve kültürel açıdan katma değer kazandırmaktır. Derneklerin hazırlayacakları proje, sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerle hem üyeler hem de toplumsal bazda birlik beraberlik ve dayanışmanın ruhunun tesisi, pekiştirilmesinin önem taşımaktadır’’ dedi. Çalatlı Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Batur, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri adına, İl Müdürü Yurtlu’ta ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti,  dernek olarak yapacakları çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.

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Dernek Sayısı Arttı
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