-Dernek sayısı artıyor

Geçtiğimiz aylarda yedi gencin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Akdağmadeni Gençlik Derneği’ kuruluş işlemlerini tamamladı. Muhammet Turgut başkanlığında göreve getirilen yeni yönetim kurulu, Murat Söylemez, Emre Öz, Hüseyin Yücel ve Mustafa Akar’dan oluştu. Akdağmadeni gençlik Derneği Başkanı Turgut, geleceğin teminatı olan gençliğin ihmale getirilmemesi gereken elzem konuların başında geldiğini ifade etti. Turgut, “Gençliği, kötü alışkanlıklardan, boş vakitlerden, faydasız uğraşlardan olabildiğince uzak tutarak, bilinçlenmesini, bedenen, zihnen ve kültürel açıdan gelişmesini, donanımlı olmasını sağlamak için kurumsallaştık. Bir ve beraber olarak yürüyeceğimiz bu yolda, ecdat kültürüyle mücehhez olmuş bir gençlik için çalışacağız” dedi.