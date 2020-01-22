Dernek sayımız 5 yılda bir arttı

Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat’ta 268 derneğin faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, son beş yıl içerisinde 186 dernek kuruluşunun tamamlandığını, buna karşılık 185 derneğin ise feshedildiği bildirdi. Yurtlu, geçen yıl faaliyetini sürdüren derneklerden72’sinin denetime abi tutularak, defter ve kayıtlarının incelendiğini, bildirdi. Yurtlu, geçen yıl Yozgat’ta 49 derneğin kurulduğunu, 34 derneğin ise faaliyetini durdurup, feshinin yapıldığını anlattı.

ŞEHİT VE GAZİ İSİMLERİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da ‘Şehit, Gazi’ kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınması gerektiği hatırlatıldı. Dernekler Kanunu'nun 28'inci maddesinde yapılan değişiklikle, dernek adlarında ‘Şehit’ ve ‘Gazi’ kelimelerinin de tıpkı ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Milli’, ‘Cumhuriyet’, ‘Atatürk’ ve ‘Mustafa Kemal’ kelimelerinde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'nın izniyle kullanılabileceği hüküm altına alınmıştı. Yapılan bu değişiklik üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, Kamu Görevlileri Sendikaları, Toplu Sözleşme Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulandığı vurgulandı. Bu nedenle derneklerde olduğu gibi sendikaların da isimlerinde söz konusu kelimeleri kullanmak istemeleri halinde İçişleri Bakanlığından izin almaları gerektiği kaydedildi. Genelgede, bu kelimeleri izinsiz kullanan sendikaların uyarılması, uyarılmalarına rağmen kanuna aykırı hareket eden sendika ve sendika yöneticileri hakkında adli, idari işlem yapılması istendi.