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Derneğe teşekkür

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Çayıralan ve Köylerine Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Aktaş’ın şahsında yönetim kurulu üyelerine, eğitime verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Derneğe teşekkür

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Çayıralan ve Köylerine Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Aktaş’ın şahsında yönetim kurulu üyelerine, eğitime verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Derneğe teşekkür

Çayıralan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ile Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam hatip Lisesi Öğrencileri, Kayseri'de tanışma, birlik, beraberliği güçlendirme, dayanışmanın, iletişimin artırılmasına yönelik etkinliğe katıldı. Öğrencilere, ikramda bulunan dernek yönetiminin, eğitim öğretim adına gereken desteği vermeye hazır oldukları belirtildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, dernek yönetiminin başkanı ve yönetiminin çoğunluğunu eğitimcilerin oluşturduğunu hatırlattı. Bozdağ, gençlerin, birlik adına düzenlenen organizasyondan önemli dersler alması gerektiğini ifade etti. Okul Müdürü Zekeriya Han da, dernek başkanı ve üyelerine eğitim öğretim desteği nedeniyle, geçmişin birikim ve deneyimleri ile gençlere gereken mesajı vermeleri, bu dayanışma, tanışma programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. 

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Derneğe Teşekkür
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