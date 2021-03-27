Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1382
ALTIN
450.705
DOLAR
8.0476
STERLİN
11.1589
EURO
9.4948

Dergiye kapak oldu

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un Avusturya'da ücretsiz dağıtılan edisyonu Avusturya'daki Yozgatlı iş insanı Hüseyin Ünal'ı sayfalarına taşıdı.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:42
Dergiye kapak oldu

AMERİKA’nın ünlü ekonomi dergisi Forbes, Avusturya’da yayınlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan edisyonunda Yozgatlı iş insanı Hüseyin Ünal’ı kapak yapıp, geniş yer verdi. 44 yıl önce Sorgun ilçesinden Hollanda ve daha sonra Avusturya’ya giden Ünal’ın hikayesi konu edildi. Ünal’ın Avusturya’da 31 şubesi bulunan süpermarket zinciri başta olmak üzere, yaklaşık 32 ülkeye ihracat yapan enerji içeceği, et ve et ürünleri üretim tesisi, Viyana Toptancı halinde yer alan peşin ödeme ile alışveriş alanı, 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan lojistik merkezine sahip yatırımlarını tanıttı. Yıllık 130 milyon Euro cirosu bulunan Macro Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ünal’ı tanıttı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Forbes dergisi, Yozgatlı iş insanı Ünal için ‘Burada başarıyı yakalarsan her yerde başarılı olursun’ başlığını kullandı. 5 bin Euro traktör parası için gelen Hüseyin Ünal’ın şimdi yıllık cirosu 130 milyon Euro ve 300 çalışanla Türkiye ve Avusturya’nın ardından şimdi de Almanya piyasasına girdiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Dergiye Kapak Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Domates ve biber salça olacak
Domates ve biber salça olacak
Mantarlar gelişiyor
Mantarlar gelişiyor
Yayalara öncelik
Yayalara öncelik
SAKLI CENNET
SAKLI CENNET
Başından yaralanan savcının tedavisi sürüyor
Başından yaralanan savcının tedavisi sürüyor
Kar ulaşımı aksattı
Kar ulaşımı aksattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim