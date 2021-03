Dergiye kapak oldu

AMERİKA’nın ünlü ekonomi dergisi Forbes, Avusturya’da yayınlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan edisyonunda Yozgatlı iş insanı Hüseyin Ünal’ı kapak yapıp, geniş yer verdi. 44 yıl önce Sorgun ilçesinden Hollanda ve daha sonra Avusturya’ya giden Ünal’ın hikayesi konu edildi. Ünal’ın Avusturya’da 31 şubesi bulunan süpermarket zinciri başta olmak üzere, yaklaşık 32 ülkeye ihracat yapan enerji içeceği, et ve et ürünleri üretim tesisi, Viyana Toptancı halinde yer alan peşin ödeme ile alışveriş alanı, 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan lojistik merkezine sahip yatırımlarını tanıttı. Yıllık 130 milyon Euro cirosu bulunan Macro Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ünal’ı tanıttı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Forbes dergisi, Yozgatlı iş insanı Ünal için ‘Burada başarıyı yakalarsan her yerde başarılı olursun’ başlığını kullandı. 5 bin Euro traktör parası için gelen Hüseyin Ünal’ın şimdi yıllık cirosu 130 milyon Euro ve 300 çalışanla Türkiye ve Avusturya’nın ardından şimdi de Almanya piyasasına girdiği ifade edildi.