Derelerin ıslahına devam

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun ilçesinin pis kokulardan kurtaracaklarını belirterek, ‘’Sorgun Merkezden geçen Eğriöz Deresi'ni temizliyoruz. Derede oluşan batak ve balçık nedeniyle yapılan pis kokuları ortadan kaldırıyoruz. Dere yatağını taban betonla kaplıyoruz. İhalesi 8 Ocak 2021'de yapılacaktır’’ dedi. Sorgun Belediyesi ise, Eğriöz deresi bölgesinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Eğriöz deresi kenarında ‘Şehir treni’ projesini uygulaya koyacak olan belediye, hazırladığı proje kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet ve paten yolu ile bölgenin halkın nefes alabileceği bir alan hazırlamaya çalışıyor.