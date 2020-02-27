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Derelere bahar temizliği

DEVLET Su İşleri tarafından, bahar aylarında derelerde yaşanılabilecek taşkınlara karşı derelerde temizlik çalışması yapıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:18
Derelere bahar temizliği

Akdağmadeni, Çayıralan, Çandır Büyükkışla Köyü, Kadışehri, Çekerek Özükavak Beldesindeki dere ve kanallardaki temizleme çalışmaları tamamlanarak, geçici kabulü yapıldı. Proje kapsamında muhtelif yerlerde yaklaşık 2 bin 500 metre beton dik duvarlı kanal, 250 metre trapez kesitli harçlı pere, 100 metre dik taş duvar, 8 adet köprü, emniyet tedbiri amaçlı kanal kenarlarına yaklaşık 10 bin metre panel çit yapıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kasaba içinde bulunan Derede yürütülen ıslah ve tel örgü, beton çalışmasının ardından, derelerin kar yağışına bağlı olarak ilerde doğacak sel baskınlarına sebebiyet vermemesi için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

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Derelere Bahar Temizliği
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