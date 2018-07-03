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Dereler temizlendi

DEVLET Su İşleri ekipleri, Sorgun İlçe merkezinde bulunan Eğriöz Deresi trapez toprak kanallı kısmında makine imkanları ile başlatılan dere ıslahı çalışmaları tamamlandı.

Dereler temizlendi

DEVLET Su İşleri ekipleri, Sorgun İlçe merkezinde bulunan Eğriöz Deresi trapez toprak kanallı kısmında makine imkanları ile başlatılan dere ıslahı çalışmaları tamamlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Dereler temizlendi

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Eğriöz ve Delibaş derelerinde yaz ayılarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin ürememesi, çevreye pis kokuların yayılmasını önlemek amacıyla temizlik çalışması yapıldığını söyledi. Gürbüz, bazı vatandaşların da çöplerini dere yataklarına attığını, bu durumun da hem çevre kirliliği yarattığını hem de insan sağlığını tehdit ettiğini hatırlattı. Gürbüz, dere yataklarında DSİ ekiplerinin de desteği ile temizlik çalışması yapıldığını, ilaçlama yapılarak sinek ve diğer haşerelerin üremesinin de önüne geçildiğini kaydetti. Atılan çöplerin halkın sağlını tehdit ettiğini kaydeden Gürbüz, ‘’Sağlımızı korumak için çöplerimizi derelere değil, belediyemizin bırakmış olduğu konteynerlere atalım. Temizlik işçilerimiz günlük temizlik yapıyor, ancak derelere atılan çöplerin toplanması çok zor oluyor. Ayrıca konteynerlere attığımız çöpleri de mutlaka poşetleyelim" dedi.

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