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DERELER ISLAH EDiLiYOR

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, yatırım programına dahil ettiği Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Şefaatli ilçelerindeki dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

DERELER ISLAH EDiLiYOR

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü, yatırım programına dahil ettiği Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Şefaatli ilçelerindeki dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:16
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DERELER ISLAH EDiLiYOR

Aydıncık ilçesi Dereçiftlik Köyü Gerebiye Deresi Taşkın Koruma İnşaatı tamamlanarak, kesin kabulü yapıldı. Proje kapsamında yaklaşık 350 metre dik duvarlı beton kanal, 3 köprü ve emniyet tedbirleri kapsamında kanal kenarlarına yaklaşık 700 metre panel çit yapıldı. Kadışehri İlçesi Örencik Köyü Merkezindeki derede, oluşabilecek taşkın durumunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, makine ekipmanları ile çalışma yapılarak, mansap şartları iyileştirildi, olası taşkın riski minimize edildi. Çekerek İlçe Merkezi Çatakkaya ve Domuboğazı Dereleri Taşkın Koruma inşaatında trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal imalatı devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin 700 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal, yol geçişi amaçlı 8 köprü yapılarak, ilçe merkezinin taşkın zararlarından korunması sağlanacak. Emniyet tedbirleri kapsamında taşkın koruma kanalı etrafına panel tel çit çekilecek. Şefaatli İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri 2. kısım Üst Havza Tedbirleri yapım işinde beton imalatı tamamlandı. Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından kalite kontrol faaliyetleri yerinde gerçekleştirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Dereler ıslah Ediliyor
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